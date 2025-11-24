Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это не шутка: скрытый смысл фразы про заливную рыбу из «Иронии судьбы» стал понятен лишь годы спустя

Это не шутка: скрытый смысл фразы про заливную рыбу из «Иронии судьбы» стал понятен лишь годы спустя

24 ноября 2025 12:24
Это не шутка: скрытый смысл фразы про заливную рыбу из «Иронии судьбы» стал понятен лишь годы спустя

Гадость – гадостью, но у этого блюда в комедии сакральное значение.

Кажется, о культовой комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» зрители знают абсолютно всё – каждую шутку, каждую песню, каждую реплику. Фильм стал неотъемлемой частью новогодней традиции, однако даже в этом, от и до изученном произведении, скрываются неожиданные тайны, которые становятся понятны лишь спустя десятилетия.

Одной из таких загадок на долгие годы оставалась знаменитая фраза Ипполита:

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!».

Что стояло за этой репликой – просто броская шутка, прописанная в сценарии, или нечто большее? Оказалось, у этой сцены есть своя уникальная и весьма занятная история, которую актёры хранили долгое время.

Истинная причина отвращения героя Яковлева заставляет взглянуть на этот эпизод совершенно по-новому.

Мастер импровизации

Как рассказала актриса Валентина Талызина, озвучившая Надю Шевелёву и сыгравшая роль подруги главной героини, знаменитые слова Юрия Яковлева были чистой импровизацией.

На съёмках в квартире, где снимались сцены, реквизиторы столкнулись с проблемой: у них не было холодильника, чтобы сохранить блюда свежими. Заливная рыба, которая должна была украшать стол, просто простояла несколько часов на тепле. Когда Яковлев попробовал её, она была, мягко говоря, уже не первой свежести.

Его реакция на это была совершенно естественной, и именно из-за её искренности фраза и запомнилась. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» – эту реплику актер произнес с таким неподдельным отвращением, что зрители при просмотре наверняка сами вспоминают о своем опыте неудачных рыбных блюд.

Скрытые смыслы

С годами приходит осознание, что заливная рыба в фильме – это не просто еда. Она стала символом бытового несовершенства, столь характерного для советской жизни. С одной стороны, застолье должно быть красивым и праздничным, а с другой – в реальности далеко не всё идеально.

Именно такие моменты делают «Иронию судьбы» настолько близкой и родной для многих поколений. Каждый Новый год зрители ждут этой сцены, ведь она напоминает о том, что идеала в жизни не бывает, а в мелочах и кроется вся прелесть праздника.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
6 комментариев
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто? Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто? Читать дальше 12 декабря 2025
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали Читать дальше 12 декабря 2025
В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость Читать дальше 12 декабря 2025
«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса» «Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса» Читать дальше 11 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше