«Не нужна тебе такая тачка»: а вы знаете, почему фильм «Бумер» так называется? BMW тут ни при чем

Если вы всерьёз думали, что «Бумер» получил имя от немецкой «бэхи», пристегнитесь. У фильма совсем другой тайный смысл. Буслов с Родиминым хотели назвать картину «Бумеранг» — о том, как любое действие возвращается к тому, что причиняет зло.

А что же автомобиль

Культовая «семёрка» в фильме была не просто средством передвижения. Она стала пятым персонажем, живым организмом, который, как и герои, ломается по пути. BMW отказались давать автомобили на съёмки — немцы не хотели ассоциироваться с криминалом.

Пришлось добывать машины самому продюсеру Сергею Члиянцу. Его личную «семёрку» угробили, потом с трудом воскресили, а потом она всё равно разбилась в аварии. Пять BMW участвовали в производстве ленты.

Ляпы с бумерами

Замёрзшие актёры грелись в салоне с заведённым мотором, пытаясь не околеть в -25, потому что по сюжету они ходили в курточках, будто в октябре. На плёнке видны и замены экземпляров: трещины на стекле то появляются, то исчезают — следствие того, что машины каждый день приходилось менять.

«Бумер» по популярности не уступал «Бригаде»: его цитировали, а саундтрек от Шнурова звучал из каждой мобилки.

Эффект «бумеранга» показан в картине наглядно: всё зло возвращается. Буслов часто говорил, что «Бумер» — это не криминальная романтика, а трезвое предупреждение тем, кто считает, что жизнь на обочине — лёгкая добыча.

Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром.