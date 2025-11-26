Этот ляп в «Служебном романе» заметили только преданные фанаты: все внимание на часы

Любопытно, что в одной картине Гайдая такое тоже было.

Вы смотрели «Служебный роман» десятки раз и уверены, что знаете о нем всё? Пришло время проверить свою наблюдательность. Есть одна деталь, которую замечают только самые внимательные зрители, и связана она с часами.

Пока Анатолий Ефремович пытался завоевать расположение строгой Людмилы Прокофьевны, время в кадре... застыло. Не верите? Тогда давайте вместе присмотримся к циферблатам в разных сценах – вас ждет небольшое открытие.

Чем примечательны часы в «Служебном романе»?

Если взглянуть на любой циферблат, будь то часы в кабинете Калугиной или те, что стоят у ее секретарши, то стрелки на них вообще не двигаются. То же самое и в квартире Самохвалова. Впервые они попадаются на глаза, когда Новосельцев пытается поболтать с грозной начальницей.

А затем они снова видны, когда Калугина уходит из гостей. Вот только, судя по циферблату, все это случилось в одну и ту же секунду, ведь стрелки вообще не сдвинулись.

Некоторые фанаты предполагают следующее: поскольку фильм все-таки о любви, это своеобразная отсылка режиссера на фразу «влюбленные часов не наблюдают». А кто-то просто относится к этому, как к небольшой оплошности, которые встречаются во многих фильмах, и уж точно не делают их хуже.

У Гайдая обнаружена та же ошибка

Кстати, похожий ляп можно заметить и у известного советского режиссера Леонида Гайдая. В новелле «Напарники» часы тоже показывают одинаковое время – 7:25 – несмотря на то, что главный герой Шурик постоянно находится в движении и успевает переделать кучу дел.

А если вы хотите узнать больше о советском кино, взгляните на фильмы в научно-фантастическом жанре, которые вдохновили американских режиссеров. Или почитайте про 5 жизненных уроков от Тоси Кислициной из «Девчат».