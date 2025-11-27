Меню
27 ноября 2025 15:03

Что актеры пьют в кино вместо спиртного: обычно используют «бутафорию», но в СССР были исключения

27 ноября 2025 15:23
Юрий Никулин оторвался больше всех.

Юрий Никулин оторвался больше всех.

В кино пьют много и часто с размахом, но почти всегда это игра. Бокалы звенят, герои уверенно поднимают рюмки, а внутри у них вовсе не то, что зритель себе представляет. Обычно алкоголь заменяют безобидной «бутафорией» вроде чая или лимонада, и актеры спокойно работают дальше.

В советском кино эта довольно простая схема иногда давала сбой. Бывали моменты, когда на площадке приходилось пить всерьез: и каждый раз, разумеется, во имя творчества.

Что используют вместо спиртного в кино

Обычно просто подбирают напитки похожего цвета. Чаще всего в ход идет черный чай и вишневый сок. Если речь о прозрачных и ненасыщенных напитках, то их заменяют на лимонад. Иногда его могут разбавить водой.

Что актеры пьют в кино вместо спиртного: обычно используют «бутафорию», но в СССР были исключения

А если, например, стоит бутылка той самой огненной воды, то в ней может быть просто кипяток или уксус. Крепкие напитки обычно в кадре не пьют, чтобы не терять рабочий настрой. Но бывали и исключения. Особенно в советских кинолентах. Кстати, еще у нас есть тест, в котором нужно угадать старые фильмы по кадрам с едой.

Кто из советских актеров снимался подшофе

Во время съемок фильма «Когда деревья были большими» актер Юрий Никулин употребил рюмочку. В итоге несколько дублей пришлось переснимать, потому что с лица Никулина не сходила глуповатая улыбка.

Что актеры пьют в кино вместо спиртного: обычно используют «бутафорию», но в СССР были исключения

А коллеге Никулина, актеру Георгию Вицину, против своей воли пришлось пить пенное на съемках «Кавказской пленницы». Его вначале заменили отваром шиповника, но вид в кадре был не очень. Так что Гайдай решил обойтись без бутафории. Кстати, Никулин и Моргунов эту идею оценили.

Что актеры пьют в кино вместо спиртного: обычно используют «бутафорию», но в СССР были исключения

А недавно мы рассказывали, какой ляп во внешности Шурика зрители не замечают годами. Он связан с прической героя.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Когда деревья были большими» (1961)
