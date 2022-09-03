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Незыблемо: какой османский закон гарема так и не отважилась нарушить бунтарка Хюррем

3 сентября 2022 14:00
Незыблемо: какой османский закон гарема так и не отважилась нарушить бунтарка Хюррем

Возлюбленная султана поплатилась за это жизнью своего ребенка.

Хюррем, жена султана Сулеймана, о которой снят знаменитый сериал «Великолепный век», неоднократно переступала через законы гарема и Османской империи. Но этот запрет она так и не обошла.

Речь идет о законе Фатиха, согласно которому султану допустимо убивать родных братьев. Закон был создан Мехмедом Вторым, чтобы спасти страну от политических интриг и войн.

Хюррем родила пятерых сыновей, однако в реальности почему-то так и не попыталась бороться с братоубийственным законом.

Но в сериале не закон Фатиха вбил клин между сыновьями Хюррем – Селимом и Баязидом – брат пошел на брата из-за собственных амбиций и страхов.

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" (2011-2014)
Алла Новикова
Алла Новикова
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