Незнайку придумал вовсе не Николай Носов: вот откуда на самом деле взялся персонаж

Дети в Союзе о таком даже не подозревали.

Книги Николая Носова читал, пожалуй, каждый ребенок в Советском Союзе. Феноменальный успех ему принесла трилогия про Незнайку. За приключениями крошечного человечка следили, затаив дыхание, а книги переиздавались множество раз.

Но единицы знают, что на самом деле главного героя романов-сказок писатель придумал не сам. Он сильно вдохновлялся рассказом «Царство малюток» писательницы Анны Хвольсон.

Она была создана в 1889 году, в Союзе не издавалась. Поэтому о ней мало что известно. В детстве Носов очень любил эту историю — настолько, что даже имя персонажа взял оттуда.

Правда, у Хвольсон Незнайка — второстепенный герой. А главным в сказке является Мурзилка. Он бойкий и хвастливый, очень напоминает «звезду» советской трилогии. Только отрицательных черт у него побольше. Носов сделал его положительным персонажем, тогда как у дореволюционного автора он скорее отрицательный.