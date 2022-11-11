Нежная и хрупкая: посмотрите, какой раньше была девушка-качок из рекламы

Последнее время пользователи Сети активно обсуждают рекламу препарата «Тантум Верде», в которой снялась эффектная культуристка Екатерина Кузнецова. Фанаты не могут оставить без внимания ее впечатляющую физическую подготовку, однако мало кто догадывается, как выглядела Екатерина до начала своей спортивной карьеры.

Архивными снимками знаменитость поделилась в своих социальных сетях. В публикации она красуется в мешковатой одежде, однако даже в таком образе заметно, какой хрупкой и изящной была спортсменка еще несколько лет назад.

Неизвестно, когда именно сделана фотография, но после этого Екатерина решила заняться тренировками. Сейчас она чемпионка Москвы по бодибилдингу, а также занимается тренерской работой. Свободное же время от тренажерного зала она посвящает съемкам на телевидении. Кроме «Тантум Верде» ее можно заметить в сериалах «Фитнес-тренер», «Готовы на все» и «Триггер 2», где она исполняет эпизодические роли.