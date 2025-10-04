Меню
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»

4 октября 2025 20:32
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»

Королева мертвых пока так и не приказала долго жить.

Вместо типичного счастливого спасения и хэппи энда мультяшная вселенная Marvel погрузилась в кромешный ад, где победили именно зомби! И у создателей мультсериала такая концовка вписывается в долгоиграющий план.

В финальной битве «Марвел Зомби» отчаявшиеся выжившие во главе с Камалой Хан пытаются остановить Королеву Мертвых — зомбированную Ванду Максимофф, жаждущую заполучить силу Камней Бесконечности, поглощенных Халком.

Несмотря на все усилия героев, Алая Ведьма одерживает верх и предлагает Камале «спасти» мир, используя их общие силы. Камала соглашается, и… просыпается в идеальной версии Джерси-Сити, где все ее друзья и семья живы-здоровы.

Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»

Но это — иллюзия. Реальность начинает «глючить», и Камала осознает, что попала в очередной кошмарный сон, сотканный Вандой. За беззаботным чаепитием скрывается ужасающая правда: ее подруга Рири Уильямс в реальном мире отчаянно сражается с ордами зомби.

Как признались режиссер Брайан Эндрюс и глава Marvel Television Брэд Уиндербаум порталу Marvel, такая мрачная концовка была запланирована изначально.

«Это классический финал для данного жанра, — объясняет Эндрюс. — Всегда есть что-то горькое или темное в конце. Мы хотели оставить именно такое ощущение».

Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»

Создатели заявили, что намеренно шли на риск, вдохновляясь «Звездными войнами», а именно — «Империя наносит ответный удар». Их цель — вызвать у зрителя тревогу и оставить с вопросом «а что же будет дальше?».

И, судя по их словам, у команды уже есть масса идей для потенциального второго сезона. История Королевы Мертвых, похоже, еще не закончена.

Фото: Кадр из мультсериала «Марвел Зомби»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
