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«Нежилое помещение»: кадры из дома Кабаевой поразили людей

12 сентября 2023 08:30
«Нежилое помещение»: кадры из дома Кабаевой поразили людей

Эталонная безвкусица.

Алина Кабаева лишь однажды показала в публичном пространстве убранство своего дома. Воображение поклонников прославленной гимнастки рисовало все, что угодно, но только не такую картину.

Жилище спортсменки до неприличия роскошно. Стены в гостиной выкрашены в персиковый цвет, а обилие лепнины режет глаз. Отдельным украшением интерьера стали красные диваны с каретной стяжкой, рюшами и подушками, напольные вазы, а также шкафы из натурального дерева.

Расслабиться в такой обстановке невозможно. Кажется, сейчас из-за угла выйдут ромалы и запоют:

«Так вперед за цыганской звездой кочевой».

Одни осудили олимпийскую чемпионку за ужасный вкус. Другие не поверили, что знаменитость обитает хоромах, больше похожих на музей.

«Такая безвкусица», «Ужасная квартира», «Видно же, что нежилое помещение. Не верю, что в таком месте можно жить», — пишут в Сети.

«Нежилое помещение»: кадры из дома Кабаевой поразили людей
Фото: Кадр из телешоу «Вечерний Ургант» на ТНТ, «Пока все дома» на Первом канале, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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