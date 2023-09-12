«Нежилое помещение»: кадры из дома Кабаевой поразили людей

Алина Кабаева лишь однажды показала в публичном пространстве убранство своего дома. Воображение поклонников прославленной гимнастки рисовало все, что угодно, но только не такую картину.

Жилище спортсменки до неприличия роскошно. Стены в гостиной выкрашены в персиковый цвет, а обилие лепнины режет глаз. Отдельным украшением интерьера стали красные диваны с каретной стяжкой, рюшами и подушками, напольные вазы, а также шкафы из натурального дерева.

Расслабиться в такой обстановке невозможно. Кажется, сейчас из-за угла выйдут ромалы и запоют:

«Так вперед за цыганской звездой кочевой».

Одни осудили олимпийскую чемпионку за ужасный вкус. Другие не поверили, что знаменитость обитает хоромах, больше похожих на музей.