Нежеланный ребенок: внук Фатеевой, которого сдали в детдом, добился невероятного успеха

Наталья Фатеева была известна не только своими творческими успехами, но и весьма строгим характером. Артистка старалась решать все за своих детей и практически полностью контролировала их жизнь. А однажды заставила свою дочь Наташу отказаться от ее ребенка.

Дело в том, что наследница знаменитости забеременела в 15 лет во время отпуска с матерью. Она боялась признаться строгой Фатеевой, что ждет ребенка, ведь та была против пополнения в семье. В итоге артистка вынудила дочь отказаться от сына прямо в роддоме, и младенца, которого назвали Женей, перевели в дом малютки.

Однако старший сын Фатеевой Владимир не смог остаться в стороне. Он связался с отцом ребенка Максимом Коропцовым, родители которого усыновили мальчика. Так малыш попал в семью своего отца.

До 18 лет Евгений не догадывался, как именно появился на свет. Но после совершеннолетия близкие раскрыли ему правду, которая стала для него настоящим шоком. Он не мог поверить, что Максим, которого он считал братом, на самом деле его папа.

Свою жизнь Евгений решил посвятить кинематографу. Он окончил операторский факультет ВГИКа и пошел по стопам своего дедушки. За годы работы Евгений успел поработать во многих фильмах и сериалах, а его съемки неоднократно были высоко оценены профессиональным сообществом.