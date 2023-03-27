Нежеланный ребенок: только посмотрите, какой красоткой выросла младшая дочь Табакова

Именитый актер Олег Табаков был официально женат дважды. Вторая супруга Марина Зудина подарила ему двоих детей — сына Павла и дочь Марию. Как выглядит младшая наследница Табакова?

Марии сегодня 16 лет, и она растет настоящей красавицей. У нее миловидные черты лица, раскосые глаза, пухлые щечки и очаровательная улыбка. Девушка унаследовала от родителей все самое лучшее.

Некоторые отмечают, что Мария похожа на единокровную сестру Александру — дочь Табакова от первой жены. Старшая наследница артиста известна по скандальному фильму «Маленькая Вера», где она сыграла подругу главной героини.

Рождение Марии было инициативой Зудиной.

Табаков не хотел ребенка, ведь на тот момент он был уже в возрасте. Но, по словам Марины, дочка сделала его счастливым и продлила жизнь актера.

Зудина с ранних лет объясняла детям, что они публичные люди. Павел и Мария знали, что о них всегда будут говорить и хорошее, и плохое. Поэтому все новости друг о друге они узнают лично, а не через прессу и сплетни. Об этом именитая актриса рассказала журналистам издания «7 дней».