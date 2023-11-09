Нежеланных детей на Руси называли двумя особенными именами: может, и среди ваших родственников были такие

Это сейчас детей называют модно, стильно, молодежно и зачастую бессмысленно. Все ради того, чтобы выделиться из толпы малышей хоть чем-то. А раньше именам придавали сакральное значение. На Руси у некоторых славянских племен и вовсе было принято давать ребенку два имени: общее и «семейное». Второе нельзя было называть никому, потому что оно давало силу, а если становилось достоянием общественности, то обесценивалось.

Были и имена-метки, которыми называли очень желанных или совершенно ненужных детей. В большинстве своем они изжили себя, и сейчас сложно встретить мужчину, которого звали бы Нечай или Неждан. Это именно те имена, которыми нарекали дитя-неожиданность, нежеланное дитя.

Однако одно из таких имен до сих пор живет и здравствует. В современной России многие так называют малышей. Это имя Богдан, то есть Богом данный. Но, оказывается, так нарекали мальчиков не из «высоких побуждений». Это имя доставалось детям, о родителях которых ничего не было известно, дитя было не нужно им. При этом имя с печальным значением не кануло в Лету, поэтому вполне популярно сегодня.