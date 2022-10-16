Неземная любовь: 3 идеальные пары знаков Зодиака

Залогом крепких отношений является не только любовь, но и совместимость во взглядах, ценностях, планах на жизнь. Некоторые пары настолько гармонично дополняют друг друга, что волей-неволей на ум приходит выражение “браки заключаются на небесах”. В ряде случаев эти слова можно понимать не метафорически, а абсолютно буквально: по мнению астрологов, некоторые знаки зодиака как будто созданы друг для друга. Они способны прожить вместе как в сказке - долго и счастливо.

Близнецы + Стрелец

Представители воздушной и огненной стихий прекрасно дополняют друг друга. Близнецы - как перекати-поле, они не сидят на одном месте, а постоянно стремятся навстречу новым приключениям. Если запереть их в четырех стенах и потребовать вести себя, как все, они непременно найдут способ улизнуть. Им под стать огненный Стрелец, которого хлебом не корми, дай сорваться куда-нибудь, порой совершенно спонтанно, без четких планов и подготовки.

Оба знака не представляют своей жизни без путешествий, авантюр и чудачеств, поэтому они быстро найдут общий язык и больше не захотят расставаться.

Рак + Скорпион

Люди, рожденные под этими двумя водными знаками, очень чувственные натуры. Скорпион способен очаровать абсолютно любого - его харизме могут позавидовать самые эффектные голливудские актеры. Рак, в свою очередь, готов искренне восхищаться своим партнером и дарить ему океаны любви, заботы и нежности. Холодный с виду Скорпион на самом деле - вулкан страстей, который ждет только подходящего случая, чтобы проявить себя во всей красе. Искреннему и трепетному Раку он обязательно откроет свое сердце.

Эмоциональная связь, которая возникает между этими знаками, настолько крепка, что они могут понимать друг друга без слов.

Лев + Весы

Уроженцы огненного знака живут в режиме нон-стоп. Порой у Львов не находится времени даже на отдых, настолько плотный у них график. Кроме того, настроение у представителей этого знака довольно нестабильное, любая мелочь может и разгневать их, и привести в восторг.

Достичь гармонии, научиться отдыхать и заботиться о себе Льва научит партнер-Весы.

Кроме того, он готов уделять своей второй половинке все свое свободное время, выслушивать и поддерживать. Лев, в свою очередь, выступает в роли вдохновителя и мотиватора - глядя на своего царственного возлюбленного, Весы вслед за ним стремятся к совершенству, работают над собой и становятся сильнее.