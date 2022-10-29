Неземная красота: взрослые внуки Ротару заставили россиян ахнуть от восхищения

Певица София Ротару состоялась не только в карьере, но в личной жизни. С мужем Анатолием Евдокименко звезда прожила 34 года, вплоть до смерти супруга в 2002-м году. В браке родился сын Руслан, которой подарил Ротару двоих внуков – Анатолия и Софию.

Внуки певицы уже взрослые: Анатолию 28 лет, а Софии 21. Ротару обожает своих внука и внучку и часто делится в соцсетях совместными снимками. Надо сказать, что оба звездных наследника выросли на редкость красивыми. Это отмечают и поклонники Софии Ротару.