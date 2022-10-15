Неземная красота: как выглядит подросшая дочь Беллы и Эдварда из саги «Сумерки»

По сюжету «Сумерек» главные герои Белла и Эдвард нарушили вампирский запрет и завели дочь – получеловека и полувампира. Девочка, получившая имя Ренесми, едва не стоила жизни семье Калленов, но в итоге все обошлось. Актрису, исполнившую роль Ренесми, зовут Маккензи Кристин Фой – и она заметно изменилась с момента премьеры последнего фильма сумеречной саги.

21-летняя Маккензи повзрослела и превратилась в настоящую красавицу.

Девушка не забросила свою актерскую карьеру и снялась в еще нескольких проектах – «Р. Л. Стайн: Время призраков», «Заклятие», «Интерстеллар», «Щелкунчик и четыре королевства» и «Черный красавец».

Сейчас а актрисой в соцсетях следят 1,7 миллионов поклонников. Маккензи часто балует подписчиков новыми снимками. Также по профилю девушки заметно, что она обожает лошадей и верховую езду.