Незавидное будущее принца Гарри предали огласке: перспективы ужаснут каждого

Принц Гарри и Меган Маркл уже давно подвергаются насмешкам и осуждению. На днях пара снова оказалась в центре повышенного внимания. Все началось с того, что издание Financial Times включило герцогиню Сассекскую в список 25 самых влиятельных женщин года. Ее назвали «символом стойкости для тех, кто вынужден молчать».

Многие не согласились с изданием, обвинив экспертов материала в лицемерии. По словам критиков, к сомнительным заслугам Маркл можно отнести лишь брак с представителем королевской семьи и «полоскание» подробностей дворцовых тайн. Масла в огонь добавил тизер документального фильма «Гарри и Меган». Сериал от Netflix расскажет историю их громкой любви, которая потрясла весь мир.

Пользователи Сети уже начали делать прогнозы, какое же будущее ждет принца Гарри. Многие иронически предрекли герцогу Сассекскому участие в собственном реалити-шоу, где он с Меган продолжит «полоскать» подробности своей личной жизни во дворце и после изгнания из королевской семьи. И такие перспективы для принца нельзя назвать завидными.