Незаслуженное везение: 3 знака зодиака, которых судьба одарит удачей этой осенью

Издавна люди верили, что удачу можно приманить разными способами. Желание задобрить Фортуну не исчезло и у наших современников. Кто-то носит с собой личный талисман, кто-то придумывает собственные ритуалы по привлечению в свою жизнь везения. Астрологи же считают, что предсказать наступление белой полосы можно с помощью расположения звезд. Портал Passion.ru рассказал, какие знаки зодиака будут купаться в позитиве наступившей осенью.

Близнецы

Представители воздушного знака, согласно прогнозам астрологов, осенью 2022 года смогут решить проблему, которая не давала им покоя на протяжении длительного времени. Связано ли это с личной жизнью Близнецов или напрямую относится к их работе, зависит от каждого индивидуального случая. Кроме того, звезды сулят уроженцам знака повышение в должности или возможность сменить нынешнюю наскучившую работу на более интересную, престижную и высокооплачиваемую.

Если Близнецы давно планировали купить или сменить жилье, сейчас для этого самый благоприятный момент - также как для переезда в другой город или даже страну.

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, на протяжении предшествующих месяцев испытывали трудности в работе и в отношениях со своей второй половинкой. Однако, по словам специалистов в сфере астрологии, на смену черной полосе наконец-то пришла белая. Фортуна щедро вознаградит уроженцев огненного знака за терпение и стойкость - наступившей осенью им не придется делать ничего особого, чтобы сорвать джек-пот.

Удача будет на стороне Львов на протяжении ближайших месяцев и сама приплывет в руки, представителям огненного знака останется лишь распорядиться везением с умом и предвкушать грандиозные перемены в своей жизни.

Водолей

Одному из самых непостоянных и непоседливых знаков зодиака осенью 2022 года будет не до скуки и тоски, обещают астрологи. Водолеи уже сейчас могут составлять планы на ближайшие месяцы - Фортуна охотно исполнит их мечты и желания. Сейчас самое подходящее время для поездок - если Водолеи давно хотели посетить какой-нибудь город или страну, им стоит начать бронировать билеты и гостиницы. Звезды обещают, что путешествие пройдет легко и радостно, подарит множество новых знакомств и зарядит позитивной энергией на всю зиму.