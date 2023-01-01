Незаслуженно забытые закуски к Новому году: добавки попросят все

Многие блюда советской кухни перекочевали в современность, однако некоторые достойные рецепты почему-то канули в лету. Предлагаем вашему вниманию три закуски, которые разнообразят ваш новогодний стол.

Килька с картошкой была настоящим хитом. Это сытное и бюджетное блюдо всегда расходилось на ура. Вместо кильки использовали мойву или другую рыбу по вкусу. Но самое главное, что приготовление занимало крайне мало времени, а это не могло не радовать хозяйку.

Популярность следующего блюда, а именно заливной рыбы, обыграл сам Эльдар Рязанов в своей «Иронии судьбы». Оба героя фильма критиковали закуску, а Ипполит откровенно назвал ее «гадостью». В СССР заливная рыба с кусочками овощей стала своеобразным заменителем ухи и считалась полезным диетическим блюдом.

Еще одна коронная советская закуска — салат с фасолью. Вообще блюда с бобовыми были довольно популярны в СССР. Из фасоли готовили салаты, ее добавляли в супы и гарниры. Сегодня продукт утратил свои позиции, однако по-прежнему востребован у тех, кто соблюдает диету.

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