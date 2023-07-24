«Незаслуженно»: Соседов разоблачил жюри на «Славянском базаре»

Сергей Соседов шокирован тем, как прошел «Славянский базар» в Витебске. Музыкальный критик выступил с громким заявлением о работе членов жюри международного фестиваля искусств.

В новом интервью эксперт разоблачил судей, заметив, что часто их оценки участникам вызывают массу вопросов. По уверению Соседова, большинство тех, кто оказался в жюри, не смогли пройти проверку на вшивость.

Критик видит этому всего два объяснения. Одна из причин может быть в том, что судьи попросту ничего не смыслят в исполнительском мастерстве. Но гораздо более правдоподобным кажется другой вариант развития событий.

«Ставят оценки, чтобы выбить артиста из седла или его незаслуженно поднять», — заявил Соседов в интервью каналу «Беларусь Сегодня». В завершение критик заметил, что любой судья подобного конкурса должен оценивать участников с точки зрения профессионализма, а не собственных вкусовых предпочтений.