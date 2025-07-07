Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Незаслуженно остались в тени: лучшие из недавно вышедших фильмов, которые должны были получить намного больше внимания зрителей

Незаслуженно остались в тени: лучшие из недавно вышедших фильмов, которые должны были получить намного больше внимания зрителей

7 июля 2025 13:46
Незаслуженно остались в тени: лучшие из недавно вышедших фильмов, которые должны были получить намного больше внимания зрителей

Они не заработали миллионы в кинопрокате, но зато вошли в списки самых высокооцененных кинокартин последних лет.

Хотя кинематограф никогда и не отличался стабильностью, современная киноиндустрия все больше становится похожа на какую-нибудь лотерею — пока потенциально успешные многомиллионные блокбастеры с треском проваливаются и приносят своим студиям одни убытки, снятые за копейки фильмы в итоге оказываются куда более удачными опциями.

Маркетинг, однако, тоже много что решает — некоторые такие киноленты, к примеру, прошли мимо большинства потенциальных зрителей просто потому, что не получили особого продвижения. В этой подборке рассказываем о действительно классных фильмах, которым не повезло стать хитами кинопроката.

«Последствия» (2021)

Незаслуженно остались в тени: лучшие из недавно вышедших фильмов, которые должны были получить намного больше внимания зрителей

До того, как получить всемирную известность благодаря «Уэнсдэй» от Нетфликса, Дженна Ортега сыграла одну из своих лучших ролей в «Последствиях» — драме о том, как две главные героини переживают произошедшую в их школе стрельбу. Фильм получил высокие оценки от критиков и зрителей, но популярность в итоге так и не приобрел, несмотря на звездный актерский состав и в целом довольно актуальную на сегодняшний день тематику.

«Солнце мое» (2022)

Кадр из фильма «Солнце мое»

Признанный многими ассоциациями лучшим фильмом 2022 года, «Солнце мое» рассказывает историю, забыть которую большинству зрителей будет сложно. Частично основанная на реальной истории из жизни режиссера Шарлотт Уэллс, картина повествует о путешествии отца и дочери на турецкий курорт, где девочка, несмотря на свой юный возраст, постепенно приходит к осознанию, что ее отец тщательно пытается скрыть от нее свою борьбу с депрессией. В кинопрокате фильм собрал всего лишь 10 миллионов долларов, но зато выиграл множество престижных наград, подарил Полу Мескалу номинацию на «Оскар» и в целом получил всеобщую похвалу от критиков.

«Никогда, редко, иногда, всегда» (2020)

Драма, получившая Серебряного медведя на Берлинском кинофестивале в 2020 году, рассуждает на еще одну больную тему американского общества, повествуя о семнадцатилетней Отэм, которая отправляет в другой штат, чтобы прервать нежелательную беременность. Фильм очень точно улавливает эмоции главной героини и все противоречия, с которыми ей приходится столкнуться на пути к своей цели. Спустя пять лет после своего выхода «Никогда, редко, иногда, всегда» сохраняет впечатляющий рейтинг в 99% «свежести» на Rotten Tomatoes.

«Стальная хватка» (2023)

Незаслуженно остались в тени: лучшие из недавно вышедших фильмов, которые должны были получить намного больше внимания зрителей

Порой шокирующая драма о реальных событиях, происходивших в семье рестлеров фон Эрихов в 1970-е годы, «Стальная хватка» стала одной из лучших работ в карьерах Зака Эфрона и Джереми Аллен Уайта, сыгравших двух братьев из «проклятого» семейства. Фильм дает зрителю полноценную историю взлета и падения фон Эрихов на фоне множества трагических смертей, которые настигли большинство членов семьи — и хотя фильм высоко оценили как сами зрители, так и критики, «Стальную хватку» просто проигнорировали во время наградного сезона в 2024 году.

«Вавилон» (2022)

Незаслуженно остались в тени: лучшие из недавно вышедших фильмов, которые должны были получить намного больше внимания зрителей

Эпичное посвящение старому Голливуду от создателя «Ла Ла Ленда» Дэмьена Шазелла, «Вавилон» должен был стать главной работой в карьере режиссера, однако что-то пошло не так. Несмотря на звездный актерский состав, отличное музыкальное сопровождение и потрясающую съемку, «Вавилон» с треском провалился в прокате и получил средние оценки от критиков. Тем не менее, благодаря техническим достоинствам картины ее уже нельзя считать полным провалом — а потому такое отношение к «Вавилону» явно было незаслуженным.

К слову, лучшими из лучших остаются даже те драмы, которые выходили десятки лет назад — о некоторых из таких мы уже рассказывали здесь.

Фото: Кадры из фильмов «Последствия» (2021), «Солнце мое» (2022), «Стальная хватка» (2023), «Вавилон» (2022)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову Читать дальше 22 июля 2025
Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией Читать дальше 21 июля 2025
Пропавшие дети, секта и… футбол: «28 лет спустя» — потрясающий ужастик, но эти 5 свежих хорроров его почти наверняка переплюнут Пропавшие дети, секта и… футбол: «28 лет спустя» — потрясающий ужастик, но эти 5 свежих хорроров его почти наверняка переплюнут Читать дальше 21 июля 2025
Лучше поздно, чем никогда: старые диснеевские фильмы, которые провалились в прокате, но все равно стали классикой Лучше поздно, чем никогда: старые диснеевские фильмы, которые провалились в прокате, но все равно стали классикой Читать дальше 21 июля 2025
Незабываемая классика: топ-5 фильмов из 70-х, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз Незабываемая классика: топ-5 фильмов из 70-х, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз Читать дальше 21 июля 2025
Оценили этот детективный сериал и догадались, кто убийца? Значит вы — гуру жанра: а если не смотрели, то лучше не откладывайте Оценили этот детективный сериал и догадались, кто убийца? Значит вы — гуру жанра: а если не смотрели, то лучше не откладывайте Читать дальше 21 июля 2025
Илон Маск сыграл самого себя в «Железном человеке 2», но в топ-3 любимых фильма миллиардера нет ни одного блокбастера Marvel Илон Маск сыграл самого себя в «Железном человеке 2», но в топ-3 любимых фильма миллиардера нет ни одного блокбастера Marvel Читать дальше 20 июля 2025
Недопонятые гении: топ-5 раскритикованных фильмов из 2010-х, которые на самом деле можно считать шедеврами Недопонятые гении: топ-5 раскритикованных фильмов из 2010-х, которые на самом деле можно считать шедеврами Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше