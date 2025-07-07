Незаслуженно остались в тени: лучшие из недавно вышедших фильмов, которые должны были получить намного больше внимания зрителей

Они не заработали миллионы в кинопрокате, но зато вошли в списки самых высокооцененных кинокартин последних лет.

Хотя кинематограф никогда и не отличался стабильностью, современная киноиндустрия все больше становится похожа на какую-нибудь лотерею — пока потенциально успешные многомиллионные блокбастеры с треском проваливаются и приносят своим студиям одни убытки, снятые за копейки фильмы в итоге оказываются куда более удачными опциями.

Маркетинг, однако, тоже много что решает — некоторые такие киноленты, к примеру, прошли мимо большинства потенциальных зрителей просто потому, что не получили особого продвижения. В этой подборке рассказываем о действительно классных фильмах, которым не повезло стать хитами кинопроката.

«Последствия» (2021)

До того, как получить всемирную известность благодаря «Уэнсдэй» от Нетфликса, Дженна Ортега сыграла одну из своих лучших ролей в «Последствиях» — драме о том, как две главные героини переживают произошедшую в их школе стрельбу. Фильм получил высокие оценки от критиков и зрителей, но популярность в итоге так и не приобрел, несмотря на звездный актерский состав и в целом довольно актуальную на сегодняшний день тематику.

Признанный многими ассоциациями лучшим фильмом 2022 года, «Солнце мое» рассказывает историю, забыть которую большинству зрителей будет сложно. Частично основанная на реальной истории из жизни режиссера Шарлотт Уэллс, картина повествует о путешествии отца и дочери на турецкий курорт, где девочка, несмотря на свой юный возраст, постепенно приходит к осознанию, что ее отец тщательно пытается скрыть от нее свою борьбу с депрессией. В кинопрокате фильм собрал всего лишь 10 миллионов долларов, но зато выиграл множество престижных наград, подарил Полу Мескалу номинацию на «Оскар» и в целом получил всеобщую похвалу от критиков.

Драма, получившая Серебряного медведя на Берлинском кинофестивале в 2020 году, рассуждает на еще одну больную тему американского общества, повествуя о семнадцатилетней Отэм, которая отправляет в другой штат, чтобы прервать нежелательную беременность. Фильм очень точно улавливает эмоции главной героини и все противоречия, с которыми ей приходится столкнуться на пути к своей цели. Спустя пять лет после своего выхода «Никогда, редко, иногда, всегда» сохраняет впечатляющий рейтинг в 99% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Порой шокирующая драма о реальных событиях, происходивших в семье рестлеров фон Эрихов в 1970-е годы, «Стальная хватка» стала одной из лучших работ в карьерах Зака Эфрона и Джереми Аллен Уайта, сыгравших двух братьев из «проклятого» семейства. Фильм дает зрителю полноценную историю взлета и падения фон Эрихов на фоне множества трагических смертей, которые настигли большинство членов семьи — и хотя фильм высоко оценили как сами зрители, так и критики, «Стальную хватку» просто проигнорировали во время наградного сезона в 2024 году.

Эпичное посвящение старому Голливуду от создателя «Ла Ла Ленда» Дэмьена Шазелла, «Вавилон» должен был стать главной работой в карьере режиссера, однако что-то пошло не так. Несмотря на звездный актерский состав, отличное музыкальное сопровождение и потрясающую съемку, «Вавилон» с треском провалился в прокате и получил средние оценки от критиков. Тем не менее, благодаря техническим достоинствам картины ее уже нельзя считать полным провалом — а потому такое отношение к «Вавилону» явно было незаслуженным.

К слову, лучшими из лучших остаются даже те драмы, которые выходили десятки лет назад — о некоторых из таких мы уже рассказывали здесь.