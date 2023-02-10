Незаменимых людей нет: почему Володя Винокуров ушел из «Тайн следствия»

Детективный сериал «Тайны следствия» завоевал огромную зрительскую любовь уже с первых эпизодов. Вплоть до 11-го сезона в телехите появлялся обожаемый многими майор Володя Винокуров, однако потом он резко исчез. Мало кто знает, с чем это связано, ведь все скрывают правду.

Роль исполнил актер Сергей Барышев. Когда съемки сериала только начались, он считался самым известным артистом из всего состава. На его счету было несколько ярких театральных ролей, чем не могли похвастаться его коллеги по площадке.

В 2004 году произошел переломный момент, который повлиял на карьерное будущее Сергея. Именно тогда Владимир Бортко пригласил Анну Ковальчук на роль Маргариты в свою экранизацию романа Булгакова. После выхода «Мастера и Маргариты» сериал «Тайны следствия» получил настоящую звезду.

На волне успеха Ковальчук попросила создателей детектива выделить ей отдельный вагончик, то есть гримерку. Такая привилегия была только у нее. Барышев попросил выделить и ему такой же вагончик, ведь его Винокурова любили не меньше, чем Швецову. Но актер получил отказ.

Тогда Сергей пошел ва-банк: он пригрозил уходом из проекта, если ему не пойдут на уступки. Создатели подумали и решили убрать его из сериала со словами: «Незаменимых нет». Так в «Тайнах следствия» появился новый персонаж — Кораблев. Об этом рассказал портал irma-stream.