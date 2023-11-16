Незаменимые есть: топ-5 самых болезненных и неожиданных смертей российских звезд в 2023 году

От некоторых из них до сих пор невозможно оправиться.

Нынешний год отметился трагическим уходом из жизни многих знаменитостей. Смерть некоторых из них стала настоящим шоком и потрясением не только для близких, но и для поклонников. Фанаты уверены, что заменить этих звезд просто невозможно, поэтому боль не утихнет со временем.

Ярким примером такой выдающейся личности является кутюрье Валентин Юдашкин. Он много лет боролся с последствиями онкологии, однако в этом году недуг оказался сильнее.

Пугающим совпадением стала смерть коллеги дизайнера и его хорошего друга Вячеслава Зайцева. С уходом этих двух личностей российский мир моды потерял очень много. Причиной кончины 85-летнего Зайцева оказалась язва желудка.

А жизнь Инны Чуриковой унесли последствия кист в головном мозге. Народная артистка СССР лишь немного не дожила до своего 80-летнего юбилея.

Ирину Мирошниченко в больницу привел обычный грипп. Болезнь 81-летней актрисы стремительно развивалась: вскоре ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ. А спустя несколько дней сердце звезды театра и кино остановилось.

Поэт-песенник Николай Добронравов так и не смог оправиться после перенесенной несколько лет назад коронавирусной инфекции. Он то и дело попадал в больницу, где в итоге скончался на 94-м году жизни. Его вдова Александра Пахмутова на похоронах была безутешна.