Незаменимая вещь времен СССР покорила иностранцев: без нее не выходят из дома

Быт советских людей в течение многих лет привлекал иностранцев. Многим экономные привычки граждан загадочной страны казались странными, но со временем их отношение полностью изменилось.

Так, вот уже несколько лет увеличивается популярность авоськи. Плетеная тканевая сумка была весьма востребована в СССР из-за своей практичности. Хозяйки ходили с ней в магазин и на рынок, а из-за плотной ткани она могла прослужить долгие годы. И сделать ее можно было даже дома, выбрав старую ткань для экспериментов.

Сегодня же авоську выбирают из-за ее долговечности. Она, в отличие от пластиковых пакетов, не загрязняет окружающую среду, а защита природы — одно из самых популярных течений последних лет. И благодаря инициативе модных дизайнеров подобрать авоську можно практически к каждому гардеробу. Поэтому советская и некогда забытая авоська вновь завоевывает сердца, однако теперь уже по всему миру.