Незадолго до «Трех мушкетеров»: Боярскому пришлось сняться в «запрещенке»

В творческой биографии Михаила Боярского вскрылся шокирующий эпизод. На протяжении долгих 30 лет артист скрывал от всех постыдную правду о себе.

Незадолго до «Трех мушкетеров», когда будущей звезде экрана было 25 лет, он снялся в «запрещенке». Тогда актер и понятия не имел, в какую авантюру влип.

В те годы музыкант трудился на «Ленфильме». Во время работы его попросили отлучиться буквально на 20 минут, чтобы поучаствовать в создании госзаказа для предприятия. В результате советский д’Артаньян засветился в рекламе магазина «Ленмебельторг».

Ролик на телевидение не пустили. Начальству не понравились слишком длинные волосы знаменитости, но менять что-то было уже слишком поздно. Не так давно видео стало достоянием общественности, и Михаилу Сергеевичу пришлось оправдываться за былое.

Супруг Ларисы Луппиан подчеркнул: такой опыт был у него в первый раз. И больше столь досадных ошибок он не совершал.