Незадолго до смерти королеву из «Двенадцати месяцев» не узнавал никто (фото)

Дебютная роль Лианы Жвании в кино тут же принесла ей всесоюзный успех. В 1972 году она исполнила главную роль королевы в сказке «Двенадцать месяцев». Актриса запомнилась зрителям в образе капризной и яркой героини. Ей прочили дальнейшую блестящую карьеру, но вместо этого она надолго пропала с экранов.

Как оказалось, Лиана предпочла работу в театре вместо большинства предложений о новых ролях в кино. Ей казалось, что так она по-настоящему чувствует любовь зрителей. За почти 50 лет службы в петербургском ТЮЗе актриса сыграла более 60 ролей в разных спектаклях. А в кино Лиана окончательно перестала сниматься с 2009 года. Личная жизнь Жвании не сложилась: возлюбленный предпочел ей другую, а затем уехал из страны. Зато от этого короткого романа у нее осталась наследница, дочка Настя.

В прошлом году россиян поразила новость о смерти 71-летней актрисы. За эти годы зрители настолько забыли ее образ, что даже не сразу узнали звезду «Двенадцати месяцев» на последних кадрах.