Незадолго до потери памяти Терехова указала на отца своего сына: такого поворота никто не ожидал

Маргарита Терехова дважды становилась матерью. В первый раз на свет появилась дочь Анна, отцом которой был актер Савва Хашимов. Вторым же ребенком стал сын Александр, но долгие годы звезда советского экрана скрывала личность его отца.

Правду Терехова раскрыла только несколько лет назад, еще до полной потери памяти. По словам самого Александра, его мать призналась, что ее возлюбленным был политик из Таджикистана Сайфиддин Тураев, хотя в то время она состояла в отношениях с режиссером Георгием Гавриловым.

Терехов не оставил признание матери без внимания и однажды решил встретиться с биологическим отцом. Однако, как он признался позднее в документальном фильме «Отцы и дети», Тураев не воспринял его как сына. И до самой своей смерти в 2020 году он не признавал их родство.