Незадолго до операции Киркоров был похож на пугало: впечатлительным не смотреть

Новый год для Филиппа Киркорова начался с полного преображения. Благодаря пластическим хирургам он так сильно изменил лицо, что даже преданные поклонники узнали его не с первого раза. И пользователи Сети долгие месяцы не могли понять, зачем музыкант решился на такие кардинальные перемены.

Как оказалось, во второй половине прошлого года певец выглядел все хуже и хуже. На появившихся в социальных сетях снимках, которые были сделаны до операции, заметно, как сильно постарел Киркоров.

Внимательные поклонники отмечают отеки артиста, множество морщин и редеющие волосы. По их мнению, 55-летний певец выглядел как престарелый дедушка, поэтому в нем невозможно было узнать звезду эстрады.

Причина таких перемен — насыщенный гастрольный график певца. В прошлом году он провел десятки концертов по всему миру, что негативно сказалось на его внешности. Поэтому он и обратился за помощью к пластическим хирургам.