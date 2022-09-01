Незадолго до катастрофы: всплыла правда о драке Заворотнюк с мужем

Анастасия Заворотнюк трижды выходила замуж. Старших детей — дочку Анну и сына Майкла — актриса родила от второго мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Их брак казался идеальным, пока карьера Анастасии не пошла в гору. Супруг жутко ревновал звезду, верил сплетням в СМИ о ее романах на площадке «Моей прекрасной няни» и в «Танцах со звездами», заявлялся на съемки и пытался контролировать каждый шаг.

Брак кончился катастрофой — скандальным разводом в 2006 году, во время которого бывшие возлюбленные обменивались публичными оскорблениями. Но еще незадолго до этого между супругами произошла некрасивая драка. В один из вечеров Дмитрий решил снова выяснить отношения с женой и преследовал ее машину на своем авто. За ними в погоню увязались и репортеры.

Доехав до дома, Заворотнюк выбежала из автомобиля, чтобы попросить о помощи охрану. Но ее настиг Дмитрий, который приподнял актрису над землей, схватив за верхнюю одежду, и начал сильно трясти.

«Дима меня и не думает отпускать, колошматит», — вспоминала позже звезда в своей книге «Начало ».

Анастасия отчаянно звала на помощь, но журналисты вместо этого снимали все происходящее на камеры. На следующий день кадры драки Заворотнюк с мужем облетели все таблоиды.