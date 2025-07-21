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Незабываемая классика: топ-5 фильмов из 70-х, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз

21 июля 2025 07:58
Незабываемая классика: топ-5 фильмов из 70-х, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз

Среди них — мировые хиты от Мартина Скорсезе, Ридли Скотта и Стивена Спилберга.

Хотя современный Голливуд не перестает удивлять своими возможностями и то и дело пытается удивить зрителя чем-то совершенно новым, со старой классикой, создававшейся несколько десятилетий назад, даже самые громкие новинки все равно не сравнятся.

Пик в киноиндустрии пришелся именно на 1970-е, когда общество требовало все более свободного обращения с искусством — а потому и истории в фильмах становились все смелее и разнообразнее. В этой подборке — лучшие киноленты из 70-х, которые задают планку даже современным блокбастерам.

«Крестный отец» (1972)

О фразе про предложение, от которого невозможно отказаться, наверняка слышали даже те, кто не слишком сильно заинтересован в кино или его истории — настолько хорошо «Крестный отец» «вписался» в мировой культурный код. Фильм Фрэнсиса Форда Копполы, впоследствии получивший еще два сиквела, перевернул представление общественности о жанре гангстерского кино и в какой-то степени даже превзошел оригинальный роман, написанный Марио Пьюзо.

«Челюсти» (1975)

Кадр из фильма «Челюсти»

Хотя отметивший в этом году 50-летие хит Стивена Спилберга по праву считается хоррором, режиссер смог умело обойти все отталкивающие особенности жанра, чтобы «Челюсти» смогли получить гораздо более широкую аудиторию. Картина также стала доказательством режиссерского таланта своего создателя, который на протяжении длительного времени сохранял интригу и не показывал зрителям ту самую опасность, которая подстерегает главных героев. В любом случае, впечатление не испортило даже отсутствие роскошных современных спецэффектов — а акула продолжает пугать фанатов-новичков.

«Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

В фильмографии Джека Николсона найдется место десяткам успешных ролей и фильмов-хитов кинопроката, однако «Пролетая над гнездом кукушки» спустя 50 лет остается главным триумфом не только самого актера, но и в целом практически любого участника съемочного процесса. Картина по-прежнему считается одним из самых заслуживающих награды победителем «Оскара» в категории «Лучший фильм», а хвалебные отзывы от новых зрителей не перестают пополнять уже существующую коллекцию рецензий.

«Таксист» (1976)

Кадр из фильма «Таксист»

Еще до того, как стать мастером криминальной драмы о мафиози, Мартин Скорсезе пробовал себя в самых разных жанрах, отдавая главные роли своему актеру-любимцу Роберту Де Ниро. Последнему надо отдать должное — с каждой из них он справлялся на 200%, а «Таксист» стал легендой кинематографа не только благодаря потрясающему сценарию, но и умению Де Ниро воплотить на экране образ бывшего военного, который, несмотря на лучшие побуждения, каждый раз сворачивает не на ту дорожку.

«Чужой» (1979)

Сейчас Ридли Скотт больше известен своей одержимостью историческими драмами, за нереалистичность которых его часто ругают, однако «Чужой» по-прежнему остается главным достижением в карьере режиссера. Фильм не просто рассказывает очередную историю о борьбе человечества с инопланетным монстром, а поднимает важные темы командной работы и предательства своих товарищей. К слову, даже спецэффекты из 1970-х впечатляют и сейчас — а потому «Чужой» уж точно забрал себе место в списке бессмертной классики жанра.

Кстати, стать культовой классикой могут и те фильмы, которые показали худшие результаты в кинопрокате — о некоторых из таких мы уже рассказывали в этой подборке.

Фото: Кадры из фильмов «Чужой» (1979), «Таксист» (1976), «Челюсти» (1975), «Крестный отец» (1972)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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