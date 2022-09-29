Нейтири из «Аватара» 44 года: ахнете, увидев как она изменилась

В конце нулевых актриса Зои Салдана снялась в нашумевшем фильме «Аватар» в роли представительницы загадочного голубокожего народа На’ви. Под множеством слоев 3D-графики было спрятано красивое смуглое лицо актрисы.

Еще до роли в «Аватаре» Салдана засветилась в «Пиратах Карибского моря» и исполнила одну из главных ролей во франшизе «Стартрек». В 2014 году Зои Салдана появилась в блокбастере «Стражи галактики» в роли зеленокожей Гаморы, а позже снялась и в других супергеройских фильмах Marvel.

Сегодня Салдана настоящая звезда Голливуда. Красавице уже 44 года, но на вид ей не дашь больше 30. Сердце Зои Салданы занято: актриса замужем за итальянским художником Марко Перего. Пара воспитывает троих сыновей.