Нейросеть превратила «Карлсона» в хитовое аниме: он будто был создан для того, чтобы попасть в руки Миядзаки (фото)

30 января 2026 11:21
Даже обидно, что такой ремейк вряд ли когда-нибудь снимут.

Представьте, если бы классическая история о Карлсоне попала в руки мэтра японской анимации. Нейросеть попыталась визуализировать эту идею, превратив знакомых персонажей в героев вселенной Хаяо Миядзаки.

На изображениях Малыш, Карлсон и фрекен Бок обрели характерные для Ghibli черты: огромные выразительные глаза, детализированные фоны с налетом тайны и особая воздушность. Карлсон в такой интерпретации выглядит не просто проказником, а настоящим духом или капризным лесным созданием, идеально вписывающимся в пантеон существ Миядзаки.

Интересно, что эта стилизация не просто меняет картинку — она будто обнажает скрытые смыслы оригинала. Советский мультфильм, безусловно, милый и теплый, смягчил многие острые углы книжной истории Линдгрен. Образ Малыша — это портрет глубокого одиночества ребенка в семье, где родители постоянно на работе. Карлсон в этой системе как спасительная фантазия, порожденная детской тоской.

В трактовке Миядзаки, мастера тонких психологических портретов и разговоров о хрупкости души, эта тема могла бы раскрыться в полную силу. Его фильмы часто строятся на встрече одинокого ребенка с волшебным существом, которое помогает пережить внутренний кризис. Карлсон с его пропеллером, живущий на крыше, идеально ложится в эту парадигму — как Тоторо или Хакку.

Даже второстепенные персонажи обретают новую глубину. Фрекен Бок могла бы предстать не просто ворчливой домоправительницей, а сложной фигурой с грустным прошлым, а грабители Рулле и Филле — не карикатурными воришками белья, а настоящими тенями большого города, символизирующими угрозу внешнего мира.

Нейросеть, переосмысляя визуал, невольно намекает на этот потенциал. Она показывает, как знакомая история могла бы превратиться в шедевр одиночества, воображения и исцеления через дружбу с тем, кого, возможно, не существует.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Малыш и Карлсон» (1968)
Валерия Белашкова
