Неясно, как живут без него: это важное русское слово отсутствует в иностранных словарях

У нас без него ни один день не проходит.

Слово «сутки» является одним из примеров богатства родного языка. Однако следует отметить, что, в отличие от русского, в большинстве международных языков отсутствует точный его аналог.

Например, в английском языке используют различные выражения для обозначения этого периода. Они могут сказать «day» (день), «day and night» (день и ночь) или «24 hours» (24 часа), но ни одно из этих слов не передает полностью значение суток.

Немцы так же, как и англичане, используют несколько слов для обозначения суток. Они могут сказать «Tag und Nacht» (день и ночь), чтобы рассказать о сутках, или «Zeitraum von 24 Stunden» (период из 24 часов), если есть достаточно времени и нужно быть более точным.

Испанцы и итальянцы просто говорят «24 часа» на своем языке. Это звучит как «veinticuatro horas» по-испански, «ventiquattro ore» — по-итальянски. Однако в обоих случаях отсутствует отдельное слово для обозначения суток.

У французов есть слово «nycthémère», которое ближе всего по смыслу к нашему понятию суток, так как оно означает цикл из дня и ночи. Но и его значение не так широко, как у русского слова «сутки».