Невзрачный русский мужчина влюбил в себя главных красавиц Голливуда: увидите его и будете в шоке

Роже Вадим прославился как сценарист, режиссер и один из главных творцов прошлого века. При этом далеко не все знают, что легенда европейского искусства был родом из России, а смог покорить не только зрителей, но и главных красавиц американского и европейского кино.

Так, будущая звезда родился в семье Игоря Племянникова, бежавшего из России во время революции, и актрисы Марии-Антуанетты Ардалуз. Первые девять лет семья провела в Египте, а после смерти отца переехала во Францию. Вадим учился среди французских детей, а после поступления в университет полностью поменял свою жизнь и отказался от фамилии отца.

Практически сразу после завершения учебы Вадим знакомится с Брижит Бардо. В то время ей было всего 15 лет, и под венец влюбленные отправились только после совершеннолетия девушки. Их брак был бурным, но коротким: уже в 1957 году они решили расстаться.

Но сценарист не страдал от одиночества. Спустя год его супругой стала Аннетт Стройберг, которой было всего лишь 20 лет. Вадим снимал ее в своих фильмах, и у них родилась дочь Натали. Но и этот брак знаменитости распался.

Следующей избранницей Вадима стала Катрин Денев, с которой он был вместе пять лет. У них также родился ребенок Игорь Племянников, который пойдет по стопам родителей и станет актером. После Денев Вадим связал себя узами брака с Джейн Фондой, а затем встречался с Катрин Шнайдер и Энн Бидерман. Последней возлюбленной ловеласа стала Мари-Кристин Барро, с которой он прожил до своей смерти.

При этом Роже Вадим, как отмечали современники, не отличался эффектной внешностью. Но харизма и любовь снимать избранниц в своих фильмах помогали ему покорять главных красавиц мира, которые долгие годы вспоминали его лишь с уважением и любовью.