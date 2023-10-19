Невзрачная иностранка: вот на кого Козловский променял Боярскую (фото)

Счастья с ней так и не обрел.

Данила Козловский, как и подобает истинному сердцееду, крутил множество романов. Например, в свое время его избранницей была Елизавета Боярская. Но первой законной женой мачо стала все-таки не она.

Отношения со звездной наследницей ловелас тщательно скрывал, но кота в мешке не утаишь. Многие до сих пор гадают, что же стало причиной разрыва возлюбленных. Основная версия заключается в том, что этот союз не одобрил Михаил Боярский. Якобы он посчитал, что начинающий актер недостаточно знаменит, богат и талантлив.

В любом случае режиссер унывать после расставания не стал и быстро нашел замену Елизавете. Яркую красавицу он променял на невзрачную иностранку. В спектакле «Варшавская мелодия» очаровательный брюнет играл главную роль вместе с Уршулой Малкой. На ней и женился.

Этот брак просуществовал три года. Дети у пары не появились, поэтому расставание было легким и безболезненным. Интересно, что с Боярской Данила сумел сохранить дружеские отношения, а вот с бывшей супругой общение не поддерживает.