«Невзлюбил меня»: Пенкин не стал молчать о «запрете» на ТВ

61-летний Сергей Пенкин регулярно записывает новые синглы, альбомы, дает большие концерты. Но широкой популярности у него все-таки нет. Сам артист винит в этом свое отсутствие на ТВ, из-за чего зрители о нем и забывают. По словам музыканта, он неоднократно участвовал в телевизионных концертах, из которых его выступления потом вырезали. Так было и с песней, которую он дуэтом исполнял с певицей Таисией Повалий, и со многими другими номерами. Пенкин уверен, что за его «запретом» на ТВ стоят некие люди.

«Кто-то невзлюбил меня», — заявил Пенкин в беседе с Аленой Жигаловой в рамках ее YouTube-шоу .

Он так и не назвал конкретные имена тех, кого считает причастным к трудностям в карьере. Пенкин посетовал, что у него есть обида за то, что его не приглашают на телешоу или на праздничные концерты. Даже в проекте «Один в один» он быстро попал в число «нелюбимчиков» жюри. Однако он привык, что его путь к славе всегда строился через множество сложностей, поэтому Сергей не склонен конфликтовать с коллегами по сцене.

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