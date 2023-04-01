Невыносимо смотреть: что стало с Кабановым из сериала «Солдаты»

Самой популярной ролью Александра Пальчикова стал рядовой Кабанов из сериала «Солдаты». В течение многих лет артист воплощал на экране образ жизнерадостного военного, который в итоге стал одним из любимых персонажей у зрителей.

Благодаря сериалу актеру начали поступать предложения и от других режиссеров. Например, зрители могли видеть его в драме «Громозека», в сериале «Гусар», а последней его работой стало историческое фэнтези «Сердце Пармы».

Преданные поклонники внимательно следят за жизнью любимого артиста. Фанаты радуются каждому успеху Пальчикова, но отмечают, как сильно он изменился за последние годы. Звезда экрана уже не может похвастаться густой шевелюрой, страдает от лишнего веса и выглядит значительно старше своих лет.

Как признаются пользователи Сети, они не ожидали от экранного Кабанова таких резких перемен. Многие с грустью замечают, что больше не узнают с артисте звезду «Солдат», который когда-то сразил их своей харизмой.