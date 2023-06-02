Невыносимая пошлость: на ком должен был жениться ефрейтор Збруев

«Семь невест ефрейтора Збруева» — картина, вышедшая на экраны 52 года назад. Но до сих пор миллионы людей любят и смотрят ее. Стоит отметить, что в процессе съемок случалось немало курьезного. А из-за финала фильм мог и вовсе не попасть на экраны. Кроме того, прочитав сценарий, руководство «Ленфильма» посчитало его невыносимо пошлым. После такого вердикта съемки могли попросту не начаться.

Однако все обошлось. Сценарий одобрили, и начался долгий кастинг на роль невест ефрейтора Збруева. Некоторых актрис режиссер утвердил практически сразу. Например, Елену Соловей, которая сыграла роль медсестры. Несмотря на совершенную неопытность девушки, ей решили дать шанс и не прогадали. А вот такая звезда, как Наталья Варлей (Нина из «Кавказской пленницы»), могла и вовсе не попасть на кастинг. Изначально на ее место прочили Наталью Селезневу, но та ответила отказом.

Самой большой проблемой оказался финал киноленты. Ведь по первоначальному сценарию Збруев должен был остаться без невесты. Слишком переборчивый, вот и останется ни с чем. Однако худсовет оказался категорически против. Загвоздка заключалась еще и в том, что переснимать концовку не было ни времени, ни возможности. Тогда в финал просто врезали кадр с письмом Збруева к потенциальной невесте. Якобы герой все-таки смог определиться и выбрал одну из семи девушек — Валентину.