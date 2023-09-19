Невыносимая боль: раздавленная Гурцкая разрыдалась в прямом эфире

В последние месяцы Диана Гурцкая сознательно избегает всех публичных мероприятий. Близкие говорят, что исполнительница до сих пор не оправилась от горя после смерти мужа в мае. Однако ради маленькой Мирославы Поповой певица сделала исключение.

13-летняя девочка принимала участие в музыкальном шоу «Ты супер!». Она не видит с рождения и носит такие же темные очки, которые уже стали фирменным знаком Гурцкой. На сцене Мирослава стала абсолютной звездой: она за считанные минуты поразила членов жюри. Артистов до слез растрогал вокал Поповой. А Гурцкая уже несколько лет следит за карьерой девочки.

«Она выпускница фестиваля „Белая трость“. Еще была совсем малышечкой, но уже знала, что точно будет петь», — рассказала артистка о первой встрече с ней.

Звезда вышла на сцену, чтобы обнять маленькую певицу, и разрыдалась в прямом эфире. Ее поразила та невыносимая боль, которую держит в себе юная исполнительница. Еще в детстве папа Мирославы ушел из семьи, и теперь она надеется, что он изменит свое мнение, увидев ее на ТВ.