Невымышленная история: почтальон умудрился обменять канцелярскую скрепку на дом

Цены на недвижимость в Канаде настолько высоки, что некоторые даже к моменту выхода на пенсию не могут «расправиться» с ипотекой. Поэтому Кайл Макдональд решил поступить иначе.

Он вспомнил про детскую забаву «Больше, лучше» смысл которой заключается в непрерывном обмене разных вещей. Когда молодой человек окинул взглядом свою съемную квартиру, он заметил красную скрепку. С этим предметом почтальон готов был расстаться без сожалений и быстро разместил в Сети соответствующее объявление. Почти сразу на него откликнулась владелица необычной шариковой ручки, и канадец, не раздумывая, отправился в путь.

За время такого необычного эксперимента Кайл совершил всего 14 обменов. А долгожданный двухэтажный дом он получил после того, как попрощался с возможностью сыграть в фильме голливудского режиссера. Увлекательная история этого авантюриста кажется обычной выдумкой, но в канадском городе Киплинг действительно есть здание, которое когда-то получил Макдональд.