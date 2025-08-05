«Невский: Белый танец»: в новом сериале Васильев сменит пистолет на туфли с высоким каблуком — такой роли у него еще точно не было

Звезда «Невского» больше не гоняется за бандитами. В новом сериале «Джайв» для Okko и студии «Среда» Антон Васильев играет харизматичного тренера по бальным танцам.

Его герой Дмитрий Смирнов решает встряхнуть привычный расклад во время подготовки к очередному конкурсу: разрушает лидирующую танцевальную пару и ставит на аутсайдера — парня из киргизского аула, мечтающего покорить паркет.

Ставки высоки: финальный джайв, как и в жизни, требует полной самоотдачи. Кто-то сгорит в тренировках, кто-то доберется до золота. А кто-то впервые надел туфли на каблуке и учится считать «ча-ча-раз» без слез.

Среди партнеров по танцполу — Анастасия Уколова, Давид Сократян и Анна Снаткина. Последняя играет героиню с гаптофобией — страхом прикосновений, которую танец учит снова доверять миру. Ну а сам Васильев называет сериал «дорогой к одиночеству», где каждый шаг требует выбора: бежать или остаться, бороться или отступить.

«Это “Невский”?», «Ага, 8 сезон будет называться "Невский: Белый танец"», «Максимально неожиданно, но рады что вместо пистолета у вас теперь танцы», — шутят в комментариях соцсетей Васильева.

Режиссер Данил Чащин сравнивает джайв с жизнью, ведь сериал будет «про радость, драйв и выносливость». И съемки, судя по всему, такими и получились — потные, упрямые и с полным погружением.

Даты выхода пока нет, но одно ясно точно — «Джайв» будет не про романтику кружений, а про танец как спорт, вызов и способ выжить. Ну а почему бы и нет? Не все ж в «Невском» за Архитектором охотиться — можно и потанцевать для разнообразия.

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