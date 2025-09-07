«Невозможных задач нет», но этот фильм о хабаровском учителе дался кровью и потом даже опытным реквизиторам

«Мы всё лепим с нуля»: декоратор — о самых сложных проектах, ручной работе и риске киноляпов.

Реквизитор Яна Бирюкова уже четыре года работает на съёмочных площадках и успела поучаствовать в десятках проектов. В интервью «Киноафише» она рассказала, какие фильмы требуют от команды максимальной отдачи, почему иногда приходится мастерить реквизит прямо во время дубля и как легко попасть в подборку киноляпов.

«Далёкие близкие» — проект, где важна каждая деталь

По словам Бирюковой, самым сложным проектом стал художественный фильм «Далёкие близкие» режиссёра Ивана Соснина. Напомним: по сюжету простой хабаровский учитель заводит смартфон и случайно знакомится в Сети с женщиной.

«Режиссёр придавал огромное значение визуальному наполнению кадра — декорациям, костюмам, реквизиту. В фильме не было случайных вещей, всё дополняло историю и помогало раскрыть героев. На подбор, поиск и изготовление реквизита ушло гораздо больше времени, чем обычно».

Когда реквизит делают прямо на площадке

Часть предметов реквизиторам приходится создавать своими руками — и это не редкость. Яна признаётся, что любит такие задачи со звездочкой.

«От вязания и шитья до вёрстки газет и готовки — это тоже часть работы. Но больше всего запомнился случай, когда я прямо во время съёмок вышивала бисером восточный узор на чехле, чтобы успеть к нужной сцене».

Самая сложная эпоха в кино

Передать визуальную атмосферу нужного времени — отдельное искусство. Яна уверена: современную квартиру собрать проще, чем воссоздать средневековую таверну, но невозможных задач для команды нет:

«Для художников-постановщиков, реквизиторов и декораторов невозможных задач нет. Все можно отыскать, создать, слепить, построить. Просто здесь колоссальную роль играют опыт и знания творцов, иначе есть риск поставить в кадр предмет, относящийся к другой эпохе и попасть в подборку киноляпов».

«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке.