Невозможно вывести из себя: топ-3 знака Зодиака со стальными нервами

Названы знаки, которые сохраняют спокойствие в любой, даже самой экстремальной ситуации.

Современные люди сталкиваются со стрессом ежедневно. Бесконечные пробки, из-за которых невозможно вовремя попасть, куда нужно, хамство от случайных прохожих, горящие дедлайны - вот только несколько причин для нервов. На первый взгляд они не столь страшные и глобальные, но в совокупности доставляют немало неприятных минут и эмоций. Как научиться железной выдержке и не поддаваться на испытания судьбы? Астрологи говорят, что для этого нужно родиться под определенными знаками зодиака. Рассказываем, кто в зодиакальном круге может похвастаться самыми крепкими нервами.

Телец

Представители земного знака определенно входят в число тех, про кого говорят: “Познал дзен”, ведь Телец всегда выглядит спокойным и невозмутимым. Хотя почему “выглядит”? Он такой и есть.

Для уроженцев этого знака большую роль в жизни играет комфорт.

Телец ценит удобную и приятную обстановку, вкусную и изысканную еду, отдых со всеми необходимыми удобствами.

Даже само слово “стресс” вызывает на лице представителей знака красноречивое выражение. Если какой-то человек или ситуация вызывают у него неприятные ощущения, Телец предпочтет поскорее попрощаться с ними.

Весы

Несмотря на то, что Весы кажутся многим хрупкими и ранимыми эстетами, на самом деле они обладают удивительной выдержкой и стрессоустойчивостью. Они всегда готовы к любому развитию событий.

На случай, если что-то пойдет не так, у уроженцев воздушного знака всегда есть план Б.

А также еще несколько запасных, чтобы уж наверняка. Друзья Весов знают это и полагаются на них.

Весы не любят экстремальные ситуации, но если уж им доведется оказаться в подобной, то они будут держаться стойко и подбадривать окружающих. С их чуткостью у них это хорошо получается.

Козерог

Козероги - настоящие “крепкие орешки”. Уроженцы земного знака многим кажутся скучными занудами, но на самом деле под офисным костюмом у них скрываются доспехи и броня.

Этот знак способен проявлять необыкновенное терпение и стойкость, когда дело касается достижения поставленных целей.

Неважно, о чем идет речь - о повышении по карьерной лестнице или свадьбе - Козерог добьется своего.

Даже если представителям знака придется столкнуться с трудностями, они не станут раскисать, а сделают выводы из сложившейся ситуации и учтут их на будущее.