Невозможно в это поверить: что стало с Соней Долгорукой из «Бедной Насти»

Людмила Курепова прославилась ролью кроткой скромницы Сони Долгорукой в сериале «Бедная Настя». Многие зрительницы мечтали быть похожими на нее — красивую и романтичную натуру, словно сошедшую со страниц тургеневских романов. Сейчас от былой притягательности актрисы не осталось и следа.

Загорелая женщина с нарисованными бровями и неестественным блондом выглядит другим человеком. Тем не менее на фотографии Людмила Курепова. Нужно признать, что для своих 47 лет звезда «Бедной Насти» выглядит прекрасно. Гладкая кожа с еле заметными следами старения на лбу и в уголках глаз смотрится естественно. Четкие контуры лица намекают на отсутствие ботокса и прочих инъекций красоты, на которые так падки молодые артистки.

Однако неумело наращенные ресницы и неимоверно похудевшие губы словно кричат, что это совсем не та Соня с чувственным ртом и природной красотой, в которой не было и нет ни грамма жеманства.