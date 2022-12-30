Невозможно устоять: Рутгер Гарехт с «Голоса» стал совсем взрослым и покорил девичьи сердца
Его точно ждет яркая карьера.
Рутгер Гарехт — один из видных представителей нового поколения в отечественной музыке, который наверняка будет становиться популярнее с каждым годом. Во время первого выступления на шоу «Голос» он смог поразить своим исполнением не только жюри проекта, но и зрителей.
Талантливый мальчик успешно прошел в следующие туры и дошёл до финала. Исполнив песню «Офицеры», он заполучил поддержку 49% аудитории и занял первое место.
Недавно молодой певец исполнил новую песню и поделился видео со своими подписчиками. Композиция и сам Рутгер восхитили поклонниц.
«Песня очень понравилась, как и исполнение», «Рутгер! Чудесно! Продолжаешь удивлять. Успехов тебе и твоей команде!», «Очень интересно получилось! Красиво исполнили. Рутгер совершенно гармоничен в этой атмосфере. Спасибо, песня запоминается и долго звучит внутри», — прокомментировали почитатели музыканты.