Невозможно устоять: Рутгер Гарехт с «Голоса» стал совсем взрослым и покорил девичьи сердца

Рутгер Гарехт — один из видных представителей нового поколения в отечественной музыке, который наверняка будет становиться популярнее с каждым годом. Во время первого выступления на шоу «Голос» он смог поразить своим исполнением не только жюри проекта, но и зрителей.

Талантливый мальчик успешно прошел в следующие туры и дошёл до финала. Исполнив песню «Офицеры», он заполучил поддержку 49% аудитории и занял первое место.

Недавно молодой певец исполнил новую песню и поделился видео со своими подписчиками. Композиция и сам Рутгер восхитили поклонниц.