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Невозможно устоять: Рутгер Гарехт с «Голоса» стал совсем взрослым и покорил девичьи сердца

30 декабря 2022 16:10
Невозможно устоять: Рутгер Гарехт с «Голоса» стал совсем взрослым и покорил девичьи сердца

Его точно ждет яркая карьера.

Рутгер Гарехт — один из видных представителей нового поколения в отечественной музыке, который наверняка будет становиться популярнее с каждым годом. Во время первого выступления на шоу «Голос» он смог поразить своим исполнением не только жюри проекта, но и зрителей.

Талантливый мальчик успешно прошел в следующие туры и дошёл до финала. Исполнив песню «Офицеры», он заполучил поддержку 49% аудитории и занял первое место.

Недавно молодой певец исполнил новую песню и поделился видео со своими подписчиками. Композиция и сам Рутгер восхитили поклонниц.

«Песня очень понравилась, как и исполнение», «Рутгер! Чудесно! Продолжаешь удивлять. Успехов тебе и твоей команде!», «Очень интересно получилось! Красиво исполнили. Рутгер совершенно гармоничен в этой атмосфере. Спасибо, песня запоминается и долго звучит внутри», — прокомментировали почитатели музыканты.

Невозможно устоять: Рутгер Гарехт с «Голоса» стал совсем взрослым и покорил девичьи сердца
Фото: кадр из YouTube видео "Рутгер Гарехт | Утонула LIVE" (2022), Legion-Media, кадр из передачи "Голос.Дети" (2014-2022)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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