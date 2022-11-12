Невозможно терпеть: астрологи назвали знаки Зодиака с самым ужасным характером

Сегодня, когда психологи могут дать ответ практически на любой вопрос и подсказать, как себя вести в той или иной ситуации, жалобы в духе “у моего близкого человека или коллеги сложный характер” кажутся сущими пустяками. Однако в том-то и дело - чем проще кажется проблема, тем труднее ее решить. А когда в окружении находится невыносимый человек, разобраться с этим хочется как можно быстрее. По словам астрологов, избежать общения со сложным человеком можно, выяснив дату его рождения - люди с самым ужасным характером появляются на свет под определенными знаками зодиака.

Овен

Представители огненного знака обладают поистине трудным характером. Любую, даже самую крошечную мушку они способны превратить в целого слона. Овны постоянно втягивают окружающих в конфликты и споры.

Пожалуй, сохранять спокойствие в присутствии этого знака способны только достигшие просветления буддисты - у всех остальных нервы начинают чесаться уже через пять минут.

Близнецы

Если кто-нибудь спросит, какой знак в гороскопе самый шумный и суетливый, то, несомненно, пальма первенства достанется Близнецам. Уроженцы воздушного знака буквально не способны усидеть на месте - от их мельтешения начинает рябить в глазах даже у видавших виды людей. Кроме того, Близнецы необыкновенно капризные - им постоянно все не так.

Скорпион

Самый тяжелый характер в зодиакальном круге, несомненно, у Скорпионов. Представители этого водного знака удивительно обидчивы, а самое главное, злопамятны.

Упасите вас высшие силы наступить Скорпиону на любимую мозоль - он обязательно придумает план мести, а потом с наслаждением воплотит его в жизнь в самый неожиданный для вас момент.

Козерог

Упрямые Козероги раздражают всех без исключения. Они из тех людей, спорить с которыми все равно что биться головой о бетонную стену: результат будет один. Представители земного знака не признают иных точек зрения, кроме своей собственной, и никакие аргументы и ссылки на авторитетные источники их в этом не переубедят. Остается два варианта - терпеть или уходить.

Водолей

Самоуверенный и упертый Водолей делает только то, что считает нужным. Советы окружающих влетают ему в одно ухо, а из другого вылетают.