«Невозможно спать»: Юлия Высоцкая рассказала о появившихся во время самоизоляции страхах

Юлия Высоцкая в эфире своей программы «Мне это нравится» на YouTube призналась, что в режиме самоизоляции, как и многие, набрала лишний вес.

Карантин Высоцкая проводит вместе с мужем 82-летним режиссером Андреем Кончаловским в их доме на Николиной горе. Известно, что актриса любит готовить, а во время вынужденного отпуска она это делает чаще, что, конечно, отразилось на стройной фигуре 46-летней звезды.

«Я никогда не боялась в середине мая того, что мне через несколько недель нужно будет выйти на улицу в сарафане или в коротких шортах. Я, как и все, поправилась, хотя занимаюсь спортом, держу пищевую паузу, но все равно метаболизм не работает так, как он работал в активную фазу жизни», – отмечает актриса.

Еще в самоизоляции ее порой охватывает невероятная тревога, которую она не может заглушить чувством юмора и шутками о том, «как мы будем выкатываться из карантина».

«Бывают моменты, когда охватывают паника и страх. Оттого, что вокруг такая неопределенность. Очень грустно и печально, невозможно спать, не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие посиделки по Zoom с друзьями, – признается Высоцкая.

Однако она придумала для себя своеобразную терапию, которой поделилась с подписчиками своего канала. Высоцкая предлагает всем надеть на себя дома то, в чем планируется выйти на улицу, чтобы посмотреть, как это все теперь сидит на фигуре, а также «просто немного помечтать».