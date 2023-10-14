Невозможно смотреть: Кончаловский одной фразой задел всех коллег

Андрей Кончаловский может открыто говорить то, что думает. Режиссер заработал себе незыблемый авторитет — к его мнению прислушиваются. При этом постановщик совсем не боится задеть чужие чувства.

Вместе с женой Юлией Высоцкой он отправился в Красноярск. Там мастер представил публике два спектакля по Чехову: «Дядя Ваня» и «Вишневый сад». Интересно, что Кончаловский не раз бывал на постановках свои коллег по пьесам великого русского классика. Но восторга так и не испытал. Более того, уходил прежде, чем действо успевало подойти к концу.

«Не выдерживаю интерпретации», — приводит слова Андрея Сергеевича портал «Аргументы и факты».

Супруг телеведущей подчеркнул, что в большинстве случаев спектакли других режиссеров невозможно смотреть. И пустился в рассуждения о том, что есть искусство, а есть творчество, и одно от другого сильно отличается. Вероятнее всего, свою работу Кончаловский относит к первому, а вот творения коллег — ко второму.