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Невозможно смотреть без слез: этот мультфильм считают самым грустным в СССР

10 сентября 2022 16:45
Невозможно смотреть без слез: этот мультфильм считают самым грустным в СССР

В Интернете обсуждают душераздирающий мультик. 

Пользователи соцсетей вспомнили старый мультфильм «Варежка» 1967 года. Оказывается, для многих он стал очень тяжелым и драматичным.

По сюжету, маленькая девочка мечтает о щенке, но мама запрещает ей заводить питомца. Тогда героиня представляет, что вязаная красная варежка – это и есть щенок, и даже ведет его на выставку собак. Трогательный мультфильм спустя много лет вызвал бурю эмоций в Интернете.

«Мультфильм “Варежка” – самая травмирующая вещь в мире, ее нужно запретить на всех уровнях и во всех государствах, она не имеет права на существование, от нее хочется захлебнуться слезами и умереть от безысходности, я не знаю, кто ее придумал и зачем, но это был не человек», – написал анонимный пользователь.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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