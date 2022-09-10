Невозможно смотреть без слез: этот мультфильм считают самым грустным в СССР

Пользователи соцсетей вспомнили старый мультфильм «Варежка» 1967 года. Оказывается, для многих он стал очень тяжелым и драматичным.

По сюжету, маленькая девочка мечтает о щенке, но мама запрещает ей заводить питомца. Тогда героиня представляет, что вязаная красная варежка – это и есть щенок, и даже ведет его на выставку собак. Трогательный мультфильм спустя много лет вызвал бурю эмоций в Интернете.