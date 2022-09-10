Невозможно смотреть без слез: этот мультфильм считают самым грустным в СССР
В Интернете обсуждают душераздирающий мультик.
Пользователи соцсетей вспомнили старый мультфильм «Варежка» 1967 года. Оказывается, для многих он стал очень тяжелым и драматичным.
По сюжету, маленькая девочка мечтает о щенке, но мама запрещает ей заводить питомца. Тогда героиня представляет, что вязаная красная варежка – это и есть щенок, и даже ведет его на выставку собак. Трогательный мультфильм спустя много лет вызвал бурю эмоций в Интернете.
«Мультфильм “Варежка” – самая травмирующая вещь в мире, ее нужно запретить на всех уровнях и во всех государствах, она не имеет права на существование, от нее хочется захлебнуться слезами и умереть от безысходности, я не знаю, кто ее придумал и зачем, но это был не человек», – написал анонимный пользователь.