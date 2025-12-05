Меню
«Невозможно представить – в 1956 году был снят»: Цискаридзе потряс советский детектив, который в России помнят единицы

5 декабря 2025 10:52
Николай Цискаридзе

Впервые картину артист посмотрел еще в детстве.

Николай Цискаридзе решил напомнить россиянам про «Убийство на улице Данте» (1956) — фильм, который сегодня почти не вспоминают, хотя он того заслуживает. На «Кинопоиске» у него меньше 2000 оценок, но все шесть рецензий — восторженные. Разберёмся, почему стоит дать ему шанс.

О чём фильм?

Действие разворачивается во французском Сибуре. Полицейский находит тяжело раненую актрису Мадлен Тибо (Евгения Козырева). В больнице она рассказывает свою историю — пронзительную, горькую, без прикрас.

В 1940‑м, спасаясь от немцев, Мадлен с сыном Шарлем (Михаил Козаков) и импресарио Грином бежит из Парижа. Дорога оборачивается катастрофой: Шарль попадает к фашистам и вскоре становится их убеждённым сторонником.

Мадлен же присоединяется к Сопротивлению. Их пути неизбежно пересекутся — и цена этой встречи окажется страшной.

Что сказал Цискаридзе

Балетмейстер в Telegram вспоминает, что впервые увидел фильм ещё в детстве — ему запомнился Михаил Козаков, которого он всегда высоко ценил. Позже Цискаридзе наткнулся на кадры из картины в «Покровских воротах» (1982): там героиня Софьи Пилявской, глядя на экран, замечает:

«Наши играют французскую жизнь!» — лёгкая ирония над тем, как советское кино изображало Европу.

Пересмотрев «Покровские ворота», Цискаридзе наконец вернулся к самому «Убийству на улице Данте» — и был потрясён.

«Невозможно себе представить, что тогда в 1956 году был снят настолько провидческий фильм. Хотя Михаил Ромм спустя 10 лет снимет свой легендарный “Обыкновенный фашизм”… удивляться нечему. Талант!» — подытожил народный артист.

Ранее мы писали: «Смотрел только на него»: Штирлиц лишился сына в «17 мгновениях весны» – момент был настолько горький, что зрители об этом и не подумали

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
