Невозможно поверить: в каком кино засветился Керем Бюрсин до «Постучись в мою дверь»

Сегодня Керем Бюрсин является одним из самых высокооплачиваемых и знаменитых актеров Турции. Поклонники внимательно следят за каждым его шагом, а сам он придирчиво выбирает новые проекты. Но так было далеко не всегда, поэтому в начале своего творческого пути знаменитости приходилось участвовать далеко не в самых успешных фильмах и сериалах.

Одной из таких проб пера для Бюрсина стал научно-фантастический фильм ужасов «Акулосьминог», который вышел в прокат в 2010 году. В ленте Деклана О’Брайена молодой артист сыграл одну из главных ролей. Также вместе с ним в кадре можно увидеть Сару Малакул Лэйн и голливудскую звезду Эрика Робертса.

Картина собрала преимущественно негативные отзывы как от зрителей, так и от критиков. Многие отмечали невнятность сюжета и весьма плохую графику. Сам же Бюрсин однажды признался, что считает «Акулосьминога» самым плохим фильмом в своей карьере и не гордится участием в нем.